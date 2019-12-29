Представители РФ и Украины прилетели в Вену на газовые переговоры
Руководители «Газпрома» и украинских компаний и министерств находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря. Об этом сообщил представитель российской энергетической компании.
Москва и Киев 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021–2024 годах.
Алексей Миллер рассказал о параметрах Протокола по газовому сотрудничеству с Украиной с 1 января 2020 годаhttps://t.co/LHaeg10YYy pic.twitter.com/JXD5SFq8vc— ПАО «Газпром» (@Gazprom) 21 декабря 2019 г.
Протокол включил договоренности об урегулировании юридических разногласий. Российская энергетическая компания уже выплатила «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. РФ и Украина откажутся от исков, по которым нет окончательного вердикта.
Нафтогаз підтверджує отримання від Газпрому 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 27 декабря 2019 г.