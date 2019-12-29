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19:03   29 Декабря 2019
Россия

Представители РФ и Украины прилетели в Вену на газовые переговоры

Представители РФ и Украины прилетели в Вену на газовые переговоры

Руководители «Газпрома» и украинских компаний и министерств находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря. Об этом сообщил представитель российской энергетической компании.

Москва и Киев 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021–2024 годах.

Протокол включил договоренности об урегулировании юридических разногласий. Российская энергетическая компания уже выплатила «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. РФ и Украина откажутся от исков, по которым нет окончательного вердикта.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #газ #газпром #вена

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