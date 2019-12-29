Представители РФ и Украины прилетели в Вену на газовые переговоры

Руководители «Газпрома» и украинских компаний и министерств находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря. Об этом сообщил представитель российской энергетической компании.

Москва и Киев 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021–2024 годах.

Алексей Миллер рассказал о параметрах Протокола по газовому сотрудничеству с Украиной с 1 января 2020 годаhttps://t.co/LHaeg10YYy pic.twitter.com/JXD5SFq8vc — ПАО «Газпром» (@Gazprom) 21 декабря 2019 г.