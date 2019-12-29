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Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

 После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек

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18:47   29 Декабря 2019
Россия

Что подарит российским городам погода на Новый год

Что подарит российским городам погода на Новый год

В то время, как москвичи 31 декабря еще сонно нарезают картошку и докторскую для оливье, засыпая крошево зеленым горошком, в Петропавловске-Камчатском уже открывают шампанское и разливают его по бокалам. Разница во времени у городов почти восемь часов.

Несмотря на расстояние и разные часовые пояса, у столиц России и Камчатского края все же будет на Новый год что-то общее – погода. В Москве и на Камчатке синоптики обещают довольно теплую новогоднюю ночь – не ниже минус 3– 5°С.  Утром первого января вполне можно будет слепить снеговика или поиграть в снежки – обещают небольшой снег.  

2020-й год во Владивосток ворвется со штормовым ветром. 31 декабря ожидаются порывы до 27 метров в секунду. Синоптики обещают, что в столице Приморского края похолодает до -19 °С, поэтому Новый год, если вы гость или житель этого города, лучше встретить дома. Похолодание будет недолгим, уже 2 января днем будет до -7, - 9°С.

В Иркутске на  Новый год будет тепло, пишут местные СМИ, «всего лишь» до -16°C. По сравнению с морозами за -36°C в воскресенье, 29 декабря, действительно тепло. 2020-й год иркутяне смогут начать с пользой для экологии – поучаствовать в акции «ЭКОбомба» и посадить дерево. Грета Тунберг бы одобрила.

Что подарит российским городам погода на Новый год

Новосибирское небо ночью окутает облаками. Температура воздуха будет почти такая же как в Иркутске, но по ощущениям будет значительно холоднее. Виной тому -  высокая влажность и ветер. А потому стоит одеваться теплее, чем обычно, а придя домой с прогулки, можно сварить глинтвейн.

Пасмурно будет на Новый год и в Якутске. Однако снегопада  якутянам ждать не стоит. Впрочем, они и так не страдают от дефицита снега -  в хрустящих сугробах уже можно поваляться, пока не ударили морозы посильнее. В новогоднюю ночь обещают до - 41°C со слабым ветром.

На Урале будет облачно, но, вероятно, бесснежно в Новый год. В Екатеринбурге ночью на 1 января температура опустится до -7°C. Ветер будет умеренный. Пускай «Оливье-базар» уже прошел, зато свои двери откроет парк новогодних развлечений «ЭкспоЕлка». В этом году она будет посвящена любимому с детства мультфильму «Ну, погоди!». Центральным событием площадки станет показ одноименной интерактивной постановки.

Точно не будет снега на юге. Будет дождь. В Крыму и в Сочи синоптики обещают облачность и небольшие осадки.  В Севастополе в новогоднюю ночь воздух прогреется до +7°C. В Сочи – до +12 °C. А если разболится в этот день голова, то точно не от перепада атмосферного давления. На Новый год оно будет в норме.

Что подарит российским городам погода на Новый год

Петербург хоть и в противоположной от Сочи стороне, но и там ожидаются дожди и туманы в Новый год. К 1 января чуть-чуть подморозит – ожидается небольшой «минус». Но в первые дни 2020-го года вернется плюсовая температура и высокая влажность.

Как и в Петербурге, пасмурно в Новый год будет и в Калининграде. Хотя зонтик можно смело оставить дома: дождя не ожидается. Поэтому 1 января можно смело звать друзей и родных на прогулку: на улице будет +5°C и безветренно.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #города #общество #погода #новый год

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