Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных», — заявили в пресс-службе.
Инициатором разговора была Меркель, добавили в пресс-службе.
Ранее в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.