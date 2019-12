Фейки ОЗХО потворствует военным преступлениям США в Сирии — эксперт

Вскрывающихся с завидным постоянством доказательств фальсификаций, к которым прибегает Организация по запрещению химического оружия, давно уже хватает для того, чтобы поставить под сомнение необходимость существования подобного объединения. Об этом в комментарии «ПолитРоссии» заявил президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

По его словам, ситуацию в САР еще окончательно не урегулировали, поэтому необходимо на международном уровне поднять вопрос о законности деятельности ОЗХО, которая якобы борется с распространением химического оружия, а на деле тиражирует фейки о якобы совершенных в Сирии химических атаках, помогая таким образом американской стороне творить беззаконие.

В пятницу, 27 декабря, портал WikiLeaks обнародовал новую партию документов, посвященных расследованию ОЗХО по якобы проведенной химатаке в сирийской Думе в апреле 2018 года. Речь идет о внутренних документах организации, из которых следует, что все обвинения, которые послужили поводом для массированного удара международной коалиции во главе с США по сирийским объектам, — полностью сфабрикованные.

Email from the Chief of Cabinet at the OPCW, demanding deletion of dissenting engineering assessment: “Please get this document out of DRA [Documents Registry Archive]... And please remove all traces, if any, of its delivery/storage/whatever in DRA”https://t.co/j5Jgjiz8UY pic.twitter.com/8yojf8teFC