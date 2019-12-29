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Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

 После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек

После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек
Фейки ОЗХО потворствует военным преступлениям США в Сирии — эксперт

Фейки ОЗХО потворствует военным преступлениям США в Сирии — эксперт

 Эксперт назвал ОЗХО «пристяжной болонкой США» после разоблачения WikiLeaks

Эксперт назвал ОЗХО «пристяжной болонкой США» после разоблачения WikiLeaks
18:43   29 Декабря 2019
Весь мир

Фейки ОЗХО потворствует военным преступлениям США в Сирии — эксперт

Фейки ОЗХО потворствует военным преступлениям США в Сирии — эксперт

Вскрывающихся с завидным постоянством доказательств фальсификаций, к которым прибегает Организация по запрещению химического оружия, давно уже хватает для того, чтобы поставить под сомнение необходимость существования подобного объединения. Об этом в комментарии «ПолитРоссии» заявил президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

По его словам, ситуацию в САР еще окончательно не урегулировали, поэтому необходимо на международном уровне поднять вопрос о законности деятельности ОЗХО, которая якобы борется с распространением химического оружия, а на деле тиражирует фейки о якобы совершенных в Сирии химических атаках, помогая таким образом американской стороне творить беззаконие.

«Никакой миротворческой деятельностью эта организация не занимается, и страшно представить, чего еще от нее можно ожидать в ближайшее время. Поэтому надо действовать на опережение», — считает эксперт.

В пятницу, 27 декабря, портал WikiLeaks обнародовал новую партию документов, посвященных расследованию ОЗХО по якобы проведенной химатаке в сирийской Думе в апреле 2018 года. Речь идет о внутренних документах организации, из которых следует, что все обвинения, которые послужили поводом для массированного удара международной коалиции во главе с США по сирийским объектам, — полностью сфабрикованные.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #озхо #химатаки #фейки

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