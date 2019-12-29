Киев подтвердил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) передали Украине 76 человек при взаимном обмене пленными.

«Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших в безопасности на подконтрольной Украине территории», — говорится в сообщении офиса президента в Telegram-канале.

29 декабря состоялся первый за два года обмен пленными на контрольно-пропускном пункте под Горловкой. ДНР передала Киеву 51 человека, получив взамен 61 пленного, ЛНР отдала 25 человек в обмен на 63 пленных.

Решение об обмене пленными было принято главами «нормандской четверки» 9 декабря в Париже. 18 декабря контактная группа по Донбассу начала переговоры по составлению списков.