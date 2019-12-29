Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии специальных служб информацию

Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии специальных служб информацию

 Представители РФ и Украины прилетели в Вену на газовые переговоры

Представители РФ и Украины прилетели в Вену на газовые переговоры
Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

 После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек

После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек
Фейки ОЗХО потворствует военным преступлениям США в Сирии — эксперт

Фейки ОЗХО потворствует военным преступлениям США в Сирии — эксперт

 Эксперт назвал ОЗХО «пристяжной болонкой США» после разоблачения WikiLeaks

Эксперт назвал ОЗХО «пристяжной болонкой США» после разоблачения WikiLeaks
Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии специальных служб информацию

Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии специальных служб информацию

 Представители РФ и Украины прилетели в Вену на газовые переговоры

Представители РФ и Украины прилетели в Вену на газовые переговоры
Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся между Донбассом и Украиной обмен пленными

 После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек

После обмена пленными на Украину вернулись 76 человек
Фейки ОЗХО потворствует военным преступлениям США в Сирии — эксперт

Фейки ОЗХО потворствует военным преступлениям США в Сирии — эксперт

 Эксперт назвал ОЗХО «пристяжной болонкой США» после разоблачения WikiLeaks

Эксперт назвал ОЗХО «пристяжной болонкой США» после разоблачения WikiLeaks
18:04   29 Декабря 2019
Россия

Магазин стройматериалов загорелся под Красноярском

Магазин стройматериалов загорелся под Красноярском

Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил представитель красноярского ГУ МЧС РФ. По его словам, информация о пожаре в магазине пиломатериалов в населенном пункте Минино Емельяновского района поступило около семи часов вечера по местному времени.

К месту случившегося выехали пожарные. К моменту их прибытия первых пожарно-спасательных подразделений объявили второй ранг пожара. Горел магазин стройматериалов на площади 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекли 38 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС РФ – 30 человек и 11 единиц техники.

Пожар в магазине пиломатериалов локализовали через полтора часа. Пожарно-спасательные подразделения продолжат работу до полной ликвидации пожара.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #россия #пожар #красноярск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...