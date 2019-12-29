Магазин стройматериалов загорелся под Красноярском

Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил представитель красноярского ГУ МЧС РФ. По его словам, информация о пожаре в магазине пиломатериалов в населенном пункте Минино Емельяновского района поступило около семи часов вечера по местному времени.

К месту случившегося выехали пожарные. К моменту их прибытия первых пожарно-спасательных подразделений объявили второй ранг пожара. Горел магазин стройматериалов на площади 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекли 38 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС РФ – 30 человек и 11 единиц техники.

Пожар в магазине пиломатериалов локализовали через полтора часа. Пожарно-спасательные подразделения продолжат работу до полной ликвидации пожара.