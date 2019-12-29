Выплаченные «Нафтогазу» три миллиарда долларов спасли РФ от еще больших потерь – Козак

Выплата «Газпромом» почти трех миллиардов долларов «Нафтогазу» стала тяжелым решением для России, однако такой шаг помог стране избежать еще больших потерь. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал телеканалу «Россия-1».

«Был выбор такой: между плохим и очень плохим. 2,9 миллиарда долларов для «Газпрома», для нашей страны — тяжелое решение. Но все вместе мы можем потерять значительно больше, не сопоставимые суммы».

20 декабря Москва и Киев согласовали новый контракт по транзиту российского газа сроком на пять лет. Согласно договоренностям, стороны отказались от взаимных претензий, а «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению суда.

Кроме того, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а «Нафтогаз» выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.

Ранее Козак назвал «каплей в море» 2,9 миллиарда долларов, которые «Газпром» выплатил «Нафтогазу».