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Греция опасается наплыва террористов после соглашения Турции с ПНС Ливии

Греция опасается наплыва террористов после соглашения Турции с ПНС Ливии

 Турция готовится перебросить на помощь террористам ПНС Ливии семь тысяч боевиков из САР

Турция готовится перебросить на помощь террористам ПНС Ливии семь тысяч боевиков из САР
17:33   29 Декабря 2019
Весь мир

Греция опасается наплыва террористов после соглашения Турции с ПНС Ливии

Греция опасается наплыва террористов после соглашения Турции с ПНС Ливии

Афины хотят поучаствовать в переговорах по Ливии под эгидой ООН из-за роста напряженности отношений с Анкарой. Об этом заявил греческий премьер Кириакос Мицотакис. По его словам, встреча, главной темой которой станет урегулирование ситуации в Ливии, запланировали на январь 2020 года.

Греция стремится получить право участия в переговорах, поскольку беспокоится за стабильность в непосредственной близости от страны. Ливия — морской сосед Греции, который не может иметь морские границы с Турцией.

«Мы хотим быть частью решения в Ливии, поскольку это касается и нас. Я просил и буду настаивать, чтобы мы приняли участие в берлинской конференции», — подчеркнул Мицотакис.

Турецкая сторона в декабре подписала меморандум о взаимопонимании по морским зонам с так называемым ПНС Ливии, которое неоднократно уличали в связях с боевиками террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ). Решение Анкары спровоцировало конфликт с Афинами.

Греция потребовала, чтобы Европейский союз признал незаконным как само ПНС Ливии, так и его соглашение с Турцией, поскольку меморандум позволит Анкаре вторгаться в чужие воды в Средиземном море, передает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #ливия #греция #общество

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