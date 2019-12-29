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 Житель Подмосковья погиб, небезопасно поджигая петарду

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17:28   29 Декабря 2019
Россия

Житель Подмосковья погиб, небезопасно поджигая петарду

Житель Подмосковья погиб, небезопасно поджигая петарду

Житель подмосковного города Клин погиб, поджигая петарду. Об этом сообщается на сайте ГУ СК по Московской области.

«Следственным отделом по городскому округу Клину ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту смерти 33-летнего мужчины в результате травм, полученных от хлопка петарды», — говорится в сообщении.

Как сообщает следствие компания местных жителей распивала спиртное. 33-летний мужчина поджигал фейерверки и петарды с зажженной сигаретой во рту. Раздался хлопок и мужчина упал.

«Со слов родственников, мужчина приобрел петарду год назад на одном из интернет-сайтов. Поджег ли мужчина петарду сам, или она загорелась в результате попадания искры от окурка, очевидцы пояснить не смогли», — отметили в ведомстве.

На место инцидента прибыла бригада медиков и констатировала смерть мужчины.

Ранее ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности призвал покупать только качественные фейерверки и рассказал, как безопасно их запускать на земле без снега.

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Автор: Алина Бранцевич
#несчастный случай #петарды #фейерверки

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