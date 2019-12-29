Турция готовится перебросить на помощь террористам ПНС Ливии семь тысяч боевиков из САР

Сотрудничество между нелегитимным Правительством национального согласия Ливии и боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) грозит превращением страны в эпицентр террористической активности. Об этом говорится в статье Федерального агентства новостей.

Пока Ливийская национальная армия борется с бандформированиями в Триполи, на сторону ПНС Ливии стекаются боевики из разных регионов Ближнего Востока и Африки. Например, Турция собирается перебросить в Ливию подконтрольные бандформирования, чтобы помочь террористам ПНС противостоять силам ЛНА.

По информации Middle East Eye, к переброске в Ливию подготавливают более семи тысяч боевиков. Среди них — группировка «Файлак аш-Шам», которая ранее отправила в Триполи военных инструкторов. Террористы «Сукур аш-Шам» поддержали план Турции и начали переброску в Северную Африку. ​

Некоторые протурецкие формирования уже прибыли в Ливию три дня назад — их обучают в закрытом лагере в Триполи под командованием турецких офицеров. Каждый из них получил 300 долларов в САР, а в Ливии им пообещали до двух тысяч долларов ежемесячно.