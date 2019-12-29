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Греция опасается наплыва террористов после соглашения Турции с ПНС Ливии

Греция опасается наплыва террористов после соглашения Турции с ПНС Ливии

 Турция готовится перебросить на помощь террористам ПНС Ливии семь тысяч боевиков из САР

Турция готовится перебросить на помощь террористам ПНС Ливии семь тысяч боевиков из САР
17:02   29 Декабря 2019
Весь мир

Турция готовится перебросить на помощь террористам ПНС Ливии семь тысяч боевиков из САР

Турция готовится перебросить на помощь террористам ПНС Ливии семь тысяч боевиков из САР

Сотрудничество между нелегитимным Правительством национального согласия Ливии и боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) грозит превращением страны в эпицентр террористической активности. Об этом говорится в статье Федерального агентства новостей.

Пока Ливийская национальная армия борется с бандформированиями в Триполи, на сторону ПНС Ливии стекаются боевики из разных регионов Ближнего Востока и Африки. Например, Турция собирается перебросить в Ливию подконтрольные бандформирования, чтобы помочь террористам ПНС противостоять силам ЛНА.

По информации Middle East Eye, к переброске в Ливию подготавливают более семи тысяч боевиков. Среди них — группировка «Файлак аш-Шам», которая ранее отправила в Триполи военных инструкторов. Террористы «Сукур аш-Шам» поддержали план Турции и начали переброску в Северную Африку. ​

Некоторые протурецкие формирования уже прибыли в Ливию три дня назад — их обучают в закрытом лагере в Триполи под командованием турецких офицеров. Каждый из них получил 300 долларов в САР, а в Ливии им пообещали до двух тысяч долларов ежемесячно.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #ливия #общество #весь мир

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