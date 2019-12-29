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Тексты «Новой газеты» подрывают национальные ценности РФ, считают «Офицеры России»

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Тексты «Новой газеты» подрывают национальные ценности РФ, считают «Офицеры России»

Тексты «Новой газеты» подрывают национальные ценности РФ, считают «Офицеры России»

 Житель Подмосковья погиб, небезопасно поджигая петарду

Житель Подмосковья погиб, небезопасно поджигая петарду
Девять пленных отказались возвращаться в ЛНР по обмену

Девять пленных отказались возвращаться в ЛНР по обмену

 Донбасс передал Киеву 25 человек в рамках обмена пленными

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 Турция готовится перебросить на помощь террористам ПНС Ливии семь тысяч боевиков из САР

Турция готовится перебросить на помощь террористам ПНС Ливии семь тысяч боевиков из САР
17:35   29 Декабря 2019
Россия

Тексты «Новой газеты» подрывают национальные ценности РФ, считают «Офицеры России»

Тексты «Новой газеты» подрывают национальные ценности РФ, считают «Офицеры России»

Член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев дал интервью изданию iReactor, в котором объяснил, почему либеральное издание «Новая газета» упорно отрицает финансирование материалов редакции беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

В первую очередь, «Новая» зациклена на имидже своего издания.  

«Вот эта информация, которая вылезла по поводу финансирования Ходорковским «Новой газеты» — она же ударила по имиджу газеты. Одно дело втихую, а тут газета. Это же коммерческая структура, надо получать прибыль, многое зависит от имиджа. Если имидж падает, могут упасть и продажи, — считает Перенджиев.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что в «Новой», разумеется, есть и заказные материалы. В том числе и от самого Ходорковского. Но руководство «Новой» продолжит кормить читателей заявлениями о «независимой» деятельности газеты.

Не исключил Перенджиев, что финансируют «Новую» и другие оппозиционные источники.

«Новая газета» скрывает связи с Ходорковским и США, чтобы сохранить продажи

Цель у публикаций одна — подорвать национальные ценности государства, чтобы «мы утратили веру в себя, в свое государство и чтобы у народа опустились руки преодолевать трудности».

«Понятно, что такого ирода материалы сами по себе не появляются, платят такие деньги, что от них трудно отказаться. Вот поэтому они и появляются, такие материалы», — говорит собеседник iReactor.

Ранее «Федеральное агентство новостей» (ФАН) опубликовало расследование о «фабрике фейков», которая существует в либеральном издании «Новая газета». Журналистам удалось узнать, что заказной текст в «Новой» обойдется в два миллиона рублей. Более того, для работников «Новой» в порядке вещей разместить компромат на кого угодно без проверки данных.

На сайте ФАН опубликовано интервью с политтехнологом Игорем Мангушевым, который долгое время поддерживал тесные контакты с руководством «Новой газеты». Он рассказал, как издание подставило его, опубликовав статью о якобы провокациях Медиагруппы «Патриот» в отношении юриста иноагента ФБК Любови Соболь.

Автором фейка стал Денис Коротков, который известен публикациями с недостоверной информацией о ситуации в Сирии.

Заказывают публикации у «Новой» опальный миллиардер Михаил Ходорковский и американские фонды. Не исключено, что и сам заказчик может оказаться жертвой, поскольку в сотрудничестве с «Новой газетой» главное — кто больше заплатит.

Ранее главред «Новой» Дмитрий Муратов, знакомый с Ходорковским, заявил, что его издание не финансируется опальным олигархом.

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Автор: Валерия Крутецкая

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