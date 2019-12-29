Тексты «Новой газеты» подрывают национальные ценности РФ, считают «Офицеры России»

Член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев дал интервью изданию iReactor, в котором объяснил, почему либеральное издание «Новая газета» упорно отрицает финансирование материалов редакции беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

В первую очередь, «Новая» зациклена на имидже своего издания.

«Вот эта информация, которая вылезла по поводу финансирования Ходорковским «Новой газеты» — она же ударила по имиджу газеты. Одно дело втихую, а тут газета. Это же коммерческая структура, надо получать прибыль, многое зависит от имиджа. Если имидж падает, могут упасть и продажи, — считает Перенджиев.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что в «Новой», разумеется, есть и заказные материалы. В том числе и от самого Ходорковского. Но руководство «Новой» продолжит кормить читателей заявлениями о «независимой» деятельности газеты.

Не исключил Перенджиев, что финансируют «Новую» и другие оппозиционные источники.

Цель у публикаций одна — подорвать национальные ценности государства, чтобы «мы утратили веру в себя, в свое государство и чтобы у народа опустились руки преодолевать трудности».

«Понятно, что такого ирода материалы сами по себе не появляются, платят такие деньги, что от них трудно отказаться. Вот поэтому они и появляются, такие материалы», — говорит собеседник iReactor.

Ранее «Федеральное агентство новостей» (ФАН) опубликовало расследование о «фабрике фейков», которая существует в либеральном издании «Новая газета». Журналистам удалось узнать, что заказной текст в «Новой» обойдется в два миллиона рублей. Более того, для работников «Новой» в порядке вещей разместить компромат на кого угодно без проверки данных.

На сайте ФАН опубликовано интервью с политтехнологом Игорем Мангушевым, который долгое время поддерживал тесные контакты с руководством «Новой газеты». Он рассказал, как издание подставило его, опубликовав статью о якобы провокациях Медиагруппы «Патриот» в отношении юриста иноагента ФБК Любови Соболь.

Автором фейка стал Денис Коротков, который известен публикациями с недостоверной информацией о ситуации в Сирии.

Заказывают публикации у «Новой» опальный миллиардер Михаил Ходорковский и американские фонды. Не исключено, что и сам заказчик может оказаться жертвой, поскольку в сотрудничестве с «Новой газетой» главное — кто больше заплатит.

Ранее главред «Новой» Дмитрий Муратов, знакомый с Ходорковским, заявил, что его издание не финансируется опальным олигархом.