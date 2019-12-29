Эксперт назвал ОЗХО «пристяжной болонкой США» после разоблачения WikiLeaks

После того, как на сайте WikiLeaks был опубликован новый пакет материалов ОЗХО о расследовании якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума, в очередной раз была подтверждена причастность к этой постановочной истории США и то, что Организация по запрещению химического оружия является мировым мошенником.

Такое мнение в воскресенье в беседе и информационным агентством Nation News высказал военный эксперт, обозреватель «Комсомольской правды, отставной полковник Виктор Баранец.

По словам эксперта, он давно следит за выводами, которые в своих отчетах делает ОЗХО, относительно «циничного и лицемер6ного шоу», которое устроили в сирийском городе Дума печально знаменитые «Белые каски».

«У меня вывод только один: ОЗХО – мировой мошенник. По-другому просто не скажешь, если даже присутствующие в докладе выводы вымарываются, потому что, видите ли, они противоречат той лжи, которую они хотели запихнуть в этот доклад. ОЗХО – это пристяжная болонка США и врагов Сирии и России. Уже совершенно понятно, что гигантская череда спектаклей, которые устраивали «Белые каски», – мошенничество», — подчеркнул Баранец.

При этом эксперт напомнил, что Россия приглашала специалистов ОЗХО по свежим следам взять пробы и провести экспертизы в Думе, где якобы произошла химическая атака, однако организация даже не соизволила прислать туда своих специалистов.

«Я считаю, что ОЗХО утратила последние капли своего авторитета. Это организация управляется людьми, которым страшно хочется оклеветать Россию и Сирию, поэтому они и придумывают всяческие спектакли с применением химического оружия», — добавил Баранец, отметив, что ситуация, когда в ходе подготовки доклада вымарывались не просто цитаты, а целые страницы, лишь подтверждает, что ОЗХО стала перчаткой на руке недругов России.

Напомним: ранее на сайте WikiLeaks были опубликованы документы о ходе расследования «химической атаки», якобы произошедшей в сирийском городе Дума в Восточной Гуте в апреле 2018 года, которая стала поводом для США, Великобритании и Франции нанести совместный ракетный удар по военным объектам Сирии.

В числе опубликованных документов протоколы заседания специалистов ОЗХО и электронная переписка с экспертами-токсикологами, подтверждающие то, что никакой атаки не было, видео «последствий применения запрещенных веществ» было постановочным, и для его съемок в Думу завезли тела погибших. Также из опубликованных документов становится ясно, что выводы, озвученные в 2018 году в докладе ОЗХО были подтасованы, чтобы удар западной коалиции по военным объектам Сирии.