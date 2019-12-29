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17:24   29 Декабря 2019
Россия

Навальный ухватился за фейк о покупке снега, чтобы обвинить Москву в расточительстве

Навальный ухватился за фейк о покупке снега, чтобы обвинить Москву в расточительстве

Блогер Алексей Навальный продолжает распространять фейки о якобы привезенном в Москву за деньги из бюджета швейцарском снеге. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк опроверг это заявление, однако блогер продолжает обвинять Москву.

Юмористическое издание ИА «Панорама» написало, что из-за бесснежной погоды в Москве, столичная администрация якобы решила купить снег у Швейцарии для «новогоднего настроения».

Навальный поверил в фейковую новость о покупке снега и обвиняет Москву в расточительстве

Глава департамента пояснил, что привезенный в Москву снег – это стружка льда, которую собрали с городских катков, чтобы соорудить горку для сноубордов.

«Говорят, будто специально для горки сноуборда город закупил снег — полная чушь. Это снег, который образуется от катков по всему городу. Его и привезли на Тверскую. Никаких дополнительных затрат город не понес», — рассказал Немерюк «Интерфаксу».

Однако российское либеральное сообщество игнорирует комментарий чиновника и продолжает упрекать администрацию города в «пустой трате денег». 29 декабря блогер опубликовал на своей странице в Twitter фото со снегом на Тверской.

Навальный поверил в фейковую новость о покупке снега и обвиняет Москву в расточительстве

Российская оппозиция часто публикует искаженную информацию из непроверенных источников, в том числе из ИА «Панорама». Ранее менеджер штабов Навального Леонид Волков поверил в новость издания о крестных ходах, при помощи которых сибирские сотрудники МЧС «тушат» пожары. Более того, депутат Мосгордумы Елена Шувала выступала в парламенте, основываясь на фейке «Панорамы» и всерьез рассказывала о присоединении Калуги к Москве.

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Автор: Алина Бранцевич
#навальный #либералы #фейки

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