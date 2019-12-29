Санкции не помешают достроить газопровод «Северный поток-2» — Козак

Американский лидер Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Вашингтон потребовал от компаний, которые прокладывают газопровод из РФ в Германию через Балтийское море, немедленно прекратить строительство. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак ответил, что «Северный поток-2» достроят невзирая ни на какие американские санкции и ограничения.

«Мы понимаем, как это делать», — резюмировал Дмитрий Козак. The first of all steps to build an offshore pipeline is to conduct extensive surveys of the seabed. Find out more about the high tech surveys of the Baltic Sea: https://t.co/F6EzvgrySH pic.twitter.com/vO4elF5aUI — Nord Stream 2 Corp. (@NordStream2) 12 ноября 2019 г.