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Тексты «Новой газеты» подрывают национальные ценности РФ, считают «Офицеры России»

Тексты «Новой газеты» подрывают национальные ценности РФ, считают «Офицеры России»

 Житель Подмосковья погиб, небезопасно поджигая петарду

Житель Подмосковья погиб, небезопасно поджигая петарду
Девять пленных отказались возвращаться в ЛНР по обмену

Девять пленных отказались возвращаться в ЛНР по обмену

 Донбасс передал Киеву 25 человек в рамках обмена пленными

Донбасс передал Киеву 25 человек в рамках обмена пленными
Греция опасается наплыва террористов после соглашения Турции с ПНС Ливии

Греция опасается наплыва террористов после соглашения Турции с ПНС Ливии

 Турция готовится перебросить на помощь террористам ПНС Ливии семь тысяч боевиков из САР

Турция готовится перебросить на помощь террористам ПНС Ливии семь тысяч боевиков из САР
16:29   29 Декабря 2019
Россия

Санкции не помешают достроить газопровод «Северный поток-2» — Козак

Санкции не помешают достроить газопровод «Северный поток-2» — Козак

Американский лидер Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Вашингтон потребовал от компаний, которые прокладывают газопровод из РФ в Германию через Балтийское море, немедленно прекратить строительство. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак ответил, что «Северный поток-2» достроят невзирая ни на какие американские санкции и ограничения.

«Мы понимаем, как это делать», — резюмировал Дмитрий Козак.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #козак #северный поток-2 #nord stream 2

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