Гордеев «ответит головой» за результаты реализации нацпроекта «Экология»

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев в интервью программе «Москва. Кремль​​​. Путин» заявил, что «ответит головой» за результаты реализации национального проекта «Экология». В среду, 25 декабря, российский лидер Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал доклад Гордеева.

По словам Путина, в докладе отсутствует практический результат. Показатели эффективности нацпроектов — конкретный результат для россиян. Журналисты уточнили, почувствуют ли россияне результат реализации национального проекта «Экология».