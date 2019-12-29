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15:59   29 Декабря 2019
Россия

Гордеев «ответит головой» за результаты реализации нацпроекта «Экология»

Гордеев «ответит головой» за результаты реализации нацпроекта «Экология»

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев в интервью программе «Москва. Кремль​​​. Путин» заявил, что «ответит головой» за результаты реализации национального проекта «Экология». В среду, 25 декабря, российский лидер Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал доклад Гордеева.

По словам Путина, в докладе отсутствует практический результат. Показатели эффективности нацпроектов — конкретный результат для россиян. Журналисты уточнили, почувствуют ли россияне результат реализации национального проекта «Экология».

«Естественно почувствуют. Мы за это отвечаем, как говорится, головой», — ответил Гордеев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #экология #гордеев #нацпроекты

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