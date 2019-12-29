Гордеев «ответит головой» за результаты реализации нацпроекта «Экология»
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что «ответит головой» за результаты реализации национального проекта «Экология». В среду, 25 декабря, российский лидер Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал доклад Гордеева.
По словам Путина, в докладе отсутствует практический результат. Показатели эффективности нацпроектов — конкретный результат для россиян. Журналисты уточнили, почувствуют ли россияне результат реализации национального проекта «Экология».
«Естественно почувствуют. Мы за это отвечаем, как говорится, головой», — ответил Гордеев.
#Кремль: Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам https://t.co/gIXCqkUanD pic.twitter.com/Fz5L3tiqsw— Президент России (@KremlinRussia) 25 декабря 2019 г.