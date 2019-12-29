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16:00   29 Декабря 2019
Россия

Представители России и Украины начали процесс подписания соглашения по транзиту газа

Представители России и Украины начали процесс подписания соглашения по транзиту газа

Представители России и Украины начали процесс подписания соглашения по транзиту газа. Министр юстиции Украины Денис Малюска опубликовал соответствующее фото в Facebook.

Представители России и Украины начали процесс подписания соглашения по транзиту газа

«Процесс подписания еще не закончен», – написал он.

Ранее глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев уточнял, что на переговорах прорабатывают три документа. В частности, соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины и «Газпромом», которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами. Кроме того, стороны работают над согласованием договора об организации транзита, а также мирового соглашения, в котором обе компании признают отказ от взаимных претензий.

20 декабря Киев и Москва объявили о согласовании нового контракта на транзит газа сроком на пять лет и об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом». Стороны отказались от новых взаимных претензий и отозвали старые иски. «Газпромом» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиара долларов по решению суда.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#нафтогаз #газпром

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