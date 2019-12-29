Девять пленных отказались возвращаться в ЛНР по обмену

Первый этап обмена пленными между Луганском и Киевом состоялся. Девять человек отказались возвращаться в ЛНР по обмену.

«У нас обмен состоялся. Мы передали 25 человек, забрали 63. Девять отказников», — сказала представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева.

В то же время, двое пленных отказались возвращаться из ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Одна из удерживаемых пояснила, что у них здесь семьи, поэтому они не хотят возвращаться на Украину.

Согласно договоренностям, Киев обязался передать Украине 120 пленных в обмен на 80 человек.