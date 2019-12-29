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15:32   29 Декабря 2019
Весь мир

Алжир купил российские истребители Су-57Э и бомбардировщики Су-34

Алжир купил российские истребители Су-57Э и бомбардировщики Су-34

Алжир заключил контракт на покупку 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57Э и 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщил портал Menadefense. Исполнение контракта, который оценили в шесть миллиардов долларов, запланировали на период до 2025 года.

По информации Menadefense, Алжир долгое время обсуждал с Москвой покупку российских истребителей и бомбардировщиков. Решение приняли после того, как алжирская делегация посетила летом 2019 года Международный авиационно-космический салон в Москве.

Информацию о покупке Су-57Э подтвердили также источники международных СМИ. По словам экспертов, таким образом Алжир стал первым зарубежным заказчиком для российских Су-57 и Су-34.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #су-34 #алжир #су-57

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