Алжир купил российские истребители Су-57Э и бомбардировщики Су-34

Алжир заключил контракт на покупку 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57Э и 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщил портал Menadefense. Исполнение контракта, который оценили в шесть миллиардов долларов, запланировали на период до 2025 года.

По информации Menadefense, Алжир долгое время обсуждал с Москвой покупку российских истребителей и бомбардировщиков. Решение приняли после того, как алжирская делегация посетила летом 2019 года Международный авиационно-космический салон в Москве.

Информацию о покупке Су-57Э подтвердили также источники международных СМИ. По словам экспертов, таким образом Алжир стал первым зарубежным заказчиком для российских Су-57 и Су-34.