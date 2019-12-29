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15:15   29 Декабря 2019
Россия

Народный артист РФ Юченков скончался на 73-м году жизни

Народный артист РФ Юченков скончался на 73-м году жизни

Актер Константин Юченков скончался 28 декабря в результате продолжительной болезни. Об этом сообщил представитель Тверского академического театра драмы. По его словам, народный артист РФ скончался на 73-м году жизни.

«За плечами артиста 112 ролей и судеб, 85 — в Твери», — добавили в театре.

Константин Юченков сыграл на сцене более ста ролей, а также снимался в кино и сериалах. В 1998 году получил звание Народного артиста. Простятся с актером в понедельник, 31 декабря, в Тверском академическом театре драмы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #умер #общество #актер

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