Народный артист РФ Юченков скончался на 73-м году жизни
Актер Константин Юченков скончался 28 декабря в результате продолжительной болезни. Об этом сообщил представитель Тверского академического театра драмы. По его словам, народный артист РФ скончался на 73-м году жизни.
«За плечами артиста 112 ролей и судеб, 85 — в Твери», — добавили в театре.
Константин Юченков сыграл на сцене более ста ролей, а также снимался в кино и сериалах. В 1998 году получил звание Народного артиста. Простятся с актером в понедельник, 31 декабря, в Тверском академическом театре драмы.
ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОЧАЙШИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ. 28 декабря скончался народный артист России - Константин Глебович Юченков. Родился он в г. Смоленске 22 июня в 1947 году в театральной семье. Окончил актерский факультет ГИТИСа им. А.В. Луначарского. Сначала работал в… https://t.co/MRvV7FlZi5 pic.twitter.com/gHDRe7xvCh— театр-студия Премьер (@thepremier_ru) 28 декабря 2019 г.