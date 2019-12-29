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15:22   29 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Донбасс передал Киеву 25 человек в рамках обмена пленными

Донбасс передал Киеву 25 человек в рамках обмена пленными

Республики Донбасса передали Украине 25 человек в рамках взаимного обмена пленными. Офис президента Украины Владимира Зеленского ведет видеотрансляцию с места событий в Facebook.

«Все 25 человек», — сказала представительница ЛНР после верификации списка.

Удерживаемые лица подтвердили свое желание переехать на Украину. По сообщению телеканала «112 Украина», после обмена их отвезут в Краматорск, а затем самолетом доставят в Киев.

29 Декабря представители Донбасса встречаются с представителями Украины на пункте пропуска «Майорск» для взаимного обмена пленными.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#донбасс #киев #обмен пленными

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