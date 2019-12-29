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16:36   29 Декабря 2019
Россия

Наказание за участие в беспорядках в РФ должно быть ужесточено, как на Западе

Наказание за участие в беспорядках в РФ должно быть ужесточено, как на Западе

Сотрудники полиции во время летних протестов в Москве применяли силу лишь в отношении провокаторов, которые своими действиями создавали угрозу для жизни и здоровья окружающих. В первую очередь стражи порядка задерживали агрессоров, а людей, которые были задержаны вместе с провокаторами, почти сразу отпускали, что было бы немыслимо в Европе или США, где полиция по отношению к протестующим действует гораздо жестче.

Об этом в воскресенье пишет интернет-издание Nation News, напоминая, что во время протестов против пенсионной реформы в Париже, в ходе которых демонстранты забрасывали полицейских забрасывали полицейских камнями, поджигали мусор, разбирали заграждения и разгромили автобусную остановку, силовики применили слезоточивый газ, чтобы усмирить толпу. Также и в США полиция, разгоняя уличные протесты, действует очень жестко, применяя против митингующих дубинки и газ.

Наказание за участие в беспорядках в РФ должно быть ужесточено, как на Западе

Как отметил в беседе с интернет-издание глава Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, в России законодательство позволяет выходить на улицу с мирным протестом против чего-либо.

«А если кто-то взрывает или жжет машины на улице, то это уже не протест, это уже экстремизм и другая статья УК РФ, где четко прописано наказание — вплоть до пожизненного. Здесь вопрос квалификации преступлений следствием и судом. Весь вопрос в компетенции следствия и суда: они должны четко определить, кто из этих людей манифестант, а кто экстремист и террорист», — отметил эксперт.

Также он добавил, что те протестующие, которые решат сжечь машину ус троить взрыв или запустить в толпу газ, рискуют попасть под статью о терроризме. Наше законодательство прекрасно, оно вмещает практически все, отметил Мартынов. Единственное чего, по его словам, не хватает, так это компетенции у людей, квалифицирующих противоправные действия.

Наказание за участие в беспорядках в РФ должно быть ужесточено, как на Западе

По словам депутата Государственной думы Евгения Федорова, он поддерживает ужесточение наказания в отношении тех, к то во время митингов устраивает погромы и угрожает жизни других людей.

«Лично я считаю, что наше законодательство должно быть ужесточено. Ответственность должна быть повышена, потому что это хулиганство на улицах и перекрытие дорог бьют по интересам граждан. Соответственно, нужно уравнять наше законодательство хотя бы с европейским, чтобы такого рода действия не происходили и не провоцировались», — подчеркнул он.

 

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Автор: Александр Люблинский
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