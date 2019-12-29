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14:46   29 Декабря 2019
Россия

Путина порадовала поездка по Крымскому мосту

Путина порадовала поездка по Крымскому мосту

Испытывал чувство восторга и удовлетворения. Такими словами президент РФ прокомментировал поездку на поезде по Крымскому мосту в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1». По его словам, эксперты говорят, что мост простоит «многие-многие десятилетия, а может быть и на века».

«Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать», — добавил президент.

При строительстве Крымского моста применяли «самые современные технологии». Владимир Путин напомнил, что мост через Керченский пролив пытались построить трижды, но «все безуспешно, все снеслось», поэтому и возникали предположения, что у РФ не получится сделать такой транспортный переход.

«Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом — работали хорошо все, много и качественно работали, и практически все — на собственных технологиях», — резюмировал президент.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #поезд #крымский мост

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