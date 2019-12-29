Косачев уверен, что новый департамент МИД пресечет киберугрозу от США

В российском МИДе создан департамент, который будет заниматься международной информационной безопасностью. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. По счету это будет 42-ой департамент в МИДе.

В обязанности новой структуры будут входить: разработка и реализация государственной политики в области международной информационной безопасности (МИБ), кураторство международных организаций и форумов в этой сфере, работа в двустороннем формате, корректировка международно-политических аспектов использования интернета, корректировка законов.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в комментарии «Политике Сегодня» обратил внимание, что департамент по кибербезопасности создан при МИД, а не при министерстве обороны, что говорит о том, что Россия готова к диалогу, а не войне.

«В России соответствующее подразделение создается, обращу внимание, не в Минобороны, а в МИДе. Таким образом мы подтверждаем нашу заинтересованность в создании международно-правовых препятствий использованию кибертехнологий в качестве оружия», — говорит Косачев.

По словам сенатора, департамент будет существовать до тех пор, пока не будут созданы и закреплены правила сотрудничества государств в цифровом пространстве.

«Разумеется, это системное решение, адекватная реакция высшего руководства страны (президента) на очевидно долгосрочную угрозу национальной безопасности Российской Федерации в киберпространстве. США и их союзники по НАТО открыто разрабатывают программы ведения [кибервойны], закладывая солидные средства в свои военные бюджеты», — добавил сенатор.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала «Политике Сегодня», что новая структура должна разработать общие правила поведения в киберсреде, коллективного реагирования на вызовы.