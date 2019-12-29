Мид РФ создал департамент для борьбы с инфоатаками США и НАТО

Замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов убежден, что информационная война против России усиливается и участвуют в ней не только американские сервисы Facebook и YouTube, но и разведка США.

«Да действительно, информационная война против России усиливается. С одной стороны, это и действия социальных сетей Facebook и Youtube, которые фактически, как все знают, работают в тесном контакте с американскими разведывательными службами. Но это также и действия самих спецслужб США, направленные на дезинформацию и противодействие России. На это Вашингтон выделяет достаточно серьезные ресурсы. Так, совсем недавно в США были созданы кибервойска», – рассказал политолог «ПолитЭксперту».

По словам Шаповалова, США и НАТО создают отделы, где разрабатывают стратегии информационной войны против России, поэтому политолог считает создание в РФ департамента по работе в области международной безопасности своевременной и адекватной реакцией на действия США.

«Конечно, это адекватные меры ввиду тех угроз, которые в настоящее время в этой сфере есть. И эти угрозы, связанные с информационной войной США против РФ, постоянно усиливаются, поэтому России нужно создавать подобные структуры в качестве мер противодействия атакам на Российскую Федерацию», – заключил Шаповалов.

Ранее стало известно, что западные СМИ непосредственно вмешались в расшатывание ситуации на незаконных митингах летом в Москве. YouTube выпускал ангажированные русскоязычные ролики с искаженной информацией, которая была угодна Западу. Более того, прямые эфиры с места событий смогли вести только те журналисты, которые подавали удобную для Запада информацию.

29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому в МИД РФ введут новый 42-й департамент, который будет курировать деятельность международных организаций и форумов в этой области, а также сосредоточится на международно-правовых вопросах использования интернета.