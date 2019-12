Казахстанцы простились с жертвами авиакатастрофы под Алма-Атой

Похоронили погибших в крушении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты в воскресенье, 29 декабря. Ранее самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, на борту которого находились 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением​​​.

Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановили. В субботу, 28 декабря, в стране объявили общенациональный траур.

В Алма-Ате в последний путь проводили председателя президиума республиканского общественного объединения «Совет генералов» Рустема Кайдарова, чья жизнь оборвалась в авиакатастрофе. В Нур-Султане попрощались с погибшими в авиакатастрофе Арман Исиной и журналисткой Даной Кругловой.

WATCH: Footage from the scene after Bek Air passenger plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan pic.twitter.com/pdGyK2uDCE