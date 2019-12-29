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14:06   29 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Казахстанцы простились с жертвами авиакатастрофы под Алма-Атой

Казахстанцы простились с жертвами авиакатастрофы под Алма-Атой

Похоронили погибших в крушении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты в воскресенье, 29 декабря. Ранее самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, на борту которого находились 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением​​​.

Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановили. В субботу, 28 декабря, в стране объявили общенациональный траур.

В Алма-Ате в последний путь проводили председателя президиума республиканского общественного объединения «Совет генералов» Рустема Кайдарова, чья жизнь оборвалась в авиакатастрофе. В Нур-Султане попрощались с погибшими в авиакатастрофе Арман Исиной и журналисткой Даной Кругловой.

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Автор: Анатолий Кубарев
#авиакатастрофа #самолет #казахстан #алма-ата

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