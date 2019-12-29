США любят Прибалтику до тех пор, пока она «боится» России — сенатор

Сенатор Олег Морозов назвал прибалтийские страны «политическим форпостом США в части русофобии, нагнетания истерии страха перед Москвой и территориальных претензий к ней».

Так он прокомментировал заявление экс-главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что Рига поддерживает русофобную политику ЕС и США, так как у страны нет своей внешней политики.

«У нас есть политика ЕС, политика США, а это все — демонизация России, — сказал экс-глава МИД Латвии. — Так что никакого пути, чтобы наши правительства начали менять хотя бы риторику в сторону России, я не вижу», – заявил Юрканс.

Морозов согласен с заявлением Юрканса и считает, что отношение Латвии к РФ не изменится.

«Я полностью согласен с тем, что сказал бывший министр иностранных дел Латвии. Собственно, это уже давно не секрет. Вполне возможно, что внезапное откровение Юрканса продиктовано какими-то внутриполитическими соображениями. Но, повторюсь, отсутствие самостоятельности во внешней политике прибалтийских стран не подвергается сомнению», — сказал Морозов корреспонденту ФАН.

По мнению Морозова, какими бы мотивами не было продиктовано признание Юркаса, ожидать перемен в отношениях между странами не стоит.

«Юрканс сам признался, что риторика Риги в сторону Москвы не изменится. Я с ним согласен. Потому что ей за это платят, как и другим прибалтийским странам. Эти государства получают финансовые и политические дивиденды исключительно за свою русофобскую позицию. А если они перестанут бояться российской угрозы, то им перестанут платить. Ларчик открывается просто», — добавил Морозов.

Отношения между Россией и Западом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе.