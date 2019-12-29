Уход фестиваля «Новая волна» из Юрмалы негативно сказался на Латвии

Случившееся, в частности, отразилось на рынке недвижимости. Об этом в комментарии изданию «Росбалт» заявил экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс. По его словам, уход фестиваля «Новая волна» из Юрмалы из-за плохих отношений с РФ негативно сказался на Латвии. Раньше в Юрмале праздновали «Новую волну», а город буквально кипел от гостей из РФ. Артисты покупали дома в Юрмале.

«Теперь праздника нет, российских артистов не пускают, а цены на недвижимость в Латвии упали очень резко, потому что разрешение на жительство теперь получить непросто», — посетовал бывший глава МИД республики.

Культурный обмен между РФ и Латвией продолжается, поэтому туристы все еще приезжают в республику, однако поток уже не на том уровне, на котором мог бы быть, продолжил Юрканс. Латвия потеряла много денег на транзите. Так, КНР предпочитает отправлять грузы в Европу через Белоруссию, а не Латвию, как планировала ранее.

По мнению экс-министра, это связано не только с «неотношениями» с Москвой, но и с антироссийскими санкциями. Ранее Юрканс заявлял, что у Латвии нет собственной внешней политики, поэтому Рига «поддакивает» США и Европейскому союзу, которые демонизируют Россию.