Немцы назвали Путина одним из самых влиятельных политиков в 2020 году

Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон будут играть наибольшую роль в мировой политике в следующем году. Мнение жителей Германии опубликовала газета Welt am Sonntag.

На вопрос социологов института YouGov о том, мнение каких политиков будет наиболее значимым в 2020 году, 22% опрошенных назвали Меркель, 20% – Путина и 19% – Макрона. Чуть реже респонденты называли президента США Дональда Трампа – 16% и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен – 12%.

29% опрошенных считают, что никому не удастся полностью разрешить текущие мировые вопросы.

Более половины опрошенных (55%) убеждены, что Германии не стоит наращивать военное присутствие в конфликтных регионах ради собственной значимости на международной арене.