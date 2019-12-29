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Немцы назвали Путина одним из самых влиятельных политиков в 2020 году

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Боевики атаковали военную базу в районе нефтегазового месторождения Аль-Омар
13:38   29 Декабря 2019
Весь мир

Немцы назвали Путина одним из самых влиятельных политиков в 2020 году

Немцы назвали Путина одним из самых влиятельных политиков в 2020 году

Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон будут играть наибольшую роль в мировой политике в следующем году. Мнение жителей Германии опубликовала газета Welt am Sonntag.

На вопрос социологов института YouGov о том, мнение каких политиков будет наиболее значимым в 2020 году, 22% опрошенных назвали Меркель, 20% – Путина и 19% – Макрона. Чуть реже респонденты называли президента США Дональда Трампа – 16% и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен – 12%.

29% опрошенных считают, что никому не удастся полностью разрешить текущие мировые вопросы.

Более половины опрошенных (55%) убеждены, что Германии не стоит наращивать военное присутствие в конфликтных регионах ради собственной значимости на международной арене.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #меркель #опрос #германия #макрон

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