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 Боевики атаковали военную базу в районе нефтегазового месторождения Аль-Омар

Боевики атаковали военную базу в районе нефтегазового месторождения Аль-Омар
13:26   29 Декабря 2019
Весь мир

Боевики атаковали военную базу в районе нефтегазового месторождения Аль-Омар

Боевики атаковали военную базу в районе нефтегазового месторождения Аль-Омар

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) накануне атаковали военную базу международной коалиции во главе с американскими ВС в районе крупнейшего в провинции нефтегазового месторождения Аль-Омар, которое оккупировала коалиция и поддерживаемые ей боевики «Демократических сил Сирии» (SDF). Об этом сообщил военный источник Федерального агентства новостей в САР Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Террористы нанесли по базе восемь прямых ударов из ракетных установок, передает ливанское новостное агентство Al Masdar. Информации о пострадавших военных нет. Пентагон не прокомментировал случившееся.

После вооруженного столкновения на западе провинции Дейр-эз-Зор отряда боевиков SDF с группой неизвестных вооруженных лиц, вероятно также принадлежащих к террористам, погибли два курдских радикала, как передает агентство MNews 23.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #дейр-эз-зор #общество #весь мир

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