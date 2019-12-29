Боевики атаковали военную базу в районе нефтегазового месторождения Аль-Омар

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) накануне атаковали военную базу международной коалиции во главе с американскими ВС в районе крупнейшего в провинции нефтегазового месторождения Аль-Омар, которое оккупировала коалиция и поддерживаемые ей боевики «Демократических сил Сирии» (SDF). Об этом сообщил военный источник Федерального агентства новостей в САР Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Террористы нанесли по базе восемь прямых ударов из ракетных установок, передает ливанское новостное агентство Al Masdar. Информации о пострадавших военных нет. Пентагон не прокомментировал случившееся.

После вооруженного столкновения на западе провинции Дейр-эз-Зор отряда боевиков SDF с группой неизвестных вооруженных лиц, вероятно также принадлежащих к террористам, погибли два курдских радикала, как передает агентство MNews 23.