WikiLeaks публикует новые доказательства того, что «химатаку» в Думе придумал Запад

Сайт WikiLeaks опубликовал в воскресенье документы, подтверждающие, что отчеты «независимой международной организации» о якобы имевшей место в апреле 2018 химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, послужившей предлогом для ракетного удара западной коалиции во главе с США, были сфальсифицированы.

Как и предыдущие опубликованные на WikiLeaks документы на эту тему, новые материалы указывают на американское вмешательство в работу Миссии ОЗХО (организации по запрещению химического оружия) по установлению фактов и расследования предполагаемой химатаки на город Дума.

Решение о бомбардировке Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в Восточной Гуте было принято Соединенными Штатами и их союзниками по коалиции – Францией и Великобританией – спустя всего несколько дней после предполагаемого применения химического оружия. Скептики при этом усомнились в том, что доказательства вины Дамаска можно было обнаружить так быстро. Теперь, после публикации документов, становится ясно, каким образом принималось это решение.

Одним из опубликованных на WikiLeaks документов, стала переписка по электронной почте между старшими должностными лицами ОЗХО и членами миссии по установлению фактов, которая была развернута в Думе. В одном из писем глава кабинета ОЗХО Себастьяна Брахи, где он отдает распоряжение уничтожить в безопасном реестре организации технический отчет Яна Хендерсона, где говорится, что на осмотренных в Думе местах предполагаемого нападения были обнаружены два цилиндра и они, скорее всего не были сброшены с самолета со значительной высоты, а помещены туда вручную.

«Пожалуйста, достаньте этот документ из DRA [Архив реестра документов]… И, пожалуйста, удалите все следы, если таковые имеются, его доставки / хранения / чего-либо в DRA»., — говорится в распоряжении Брахи.

В результате, в заключительном отчете ОЗХО выводы Хендерсона были опущены.

Также WikiLeaks публикует протокол прошедшего 6 июня 2018 года заседания, на котором сотрудники ОЗХО обсудили ситуацию с токсикологами-клиническими фармокологами, токсигологом-химиком и биоаналитиком с целью получить от них экспертные рекомендации по поводу ценности эксгумации возможных жертв химической атаки в Думе в апреле 2018 года. По мнению экспертов, отраженном в протоколе заседания, проведение эксгумации было бы бесполезным.

Также сотрудники ОЗХО собирались получить у экспертов-токсиголгов заключение относительно зарегистрированных симптомов отравления запрещенными веществами у предполагаемых жертв атаки, в ходе которой использовались снаряды с хлором.

«Что касается согласованности наблюдаемых и зарегистрированных симптомов предполагаемых жертв с возможным воздействием газообразного хлора или аналогичных веществ, эксперты в своих заявлениях пришли к заключению, что не было никакой связи между симптомами и воздействием хлора и не было идентифицировано никакого другого очевидного химического вещества-кандидата, вызывающего симптомы», — написала группа ОЗХО подводя итоги совещания. Этот документ также опубликован на WikiLeaks.

Также на сайте опубликована копия электронной почты ОЗХО с 20 по 28 августа 2018 года, где обсуждается встреча с токсикологами, а также обмен электронными письмами в конце июля 2018 года, в которых говорится о необходимости исключить из обсуждений по проекту восемь инспекторов ОЗХО, которые находились в городе Дума во время работы миссии по установлению фактов.

Как и предыдущие опубликованные WikiLeaks документы по данному вопросу, данный пакет материалов раскрывает факт внутреннего сокрытия доказательств, которые шли вразрез с теми обвинениями, которые США, Великобритания и Франция предъявили Дамаску, и которые стали поводом для ракетного удара по Сирии.

Напомним: 16 апреля 2018 года постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил на сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия заявил, что российская сторона нашла свидетелей того, как создавалось постановочное видео, якобы свидетельствующее о том, что в против мирных жителей сирийского города Дума было применено химическое оружие. Также Шульгин подчеркнул, что специалисты, работавшие в Думе, не обнаружили ни одного признака применения в городе запрещенных веществ, но встретились и поговорили с жителями, которые были непосредственными участниками съемок постановочного видео, которое стало единственным доказательством «химической атаки».

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял в апреле 2018 года, что целый ряд игроков пытается воспрепятствовать деятельности специалистов ОЗХО в сирийской Думе.

По его словам, специалисты организации не смогли попасть в город из-за ракетных ударов, которые по сирийским объектам нанесли США, Франция и Великобритания.