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13:15   29 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Боец батальона «Восток» в ДНР назвал обмен пленными с Украиной «провокацией Киева»

Боец батальона «Восток» в ДНР назвал обмен пленными с Украиной «провокацией Киева»

Боец внутренних войск МВД ДНР из состава батальона «Восток», который на начало боевых действий проживал на территории, подконтрольной Киеву, назвал проводимый обмен пленными между Донбассом и Украиной провокацией со стороны Киева.

«Я считаю, что обмен военнопленными — это своего рода провокация со стороны украинских властей. Потому что мы им отдаем реальных военнослужащих, а они нам — просто захваченных людей», – рассказал новостному агентству «Харьков» боец внутренних войск МВД ДНР из состава батальона «Восток», который на момент начала боевых действий проживал в одном из городов республики, ныне подконтрольном Украине.

По его словам, такого же мнения придерживаются все, кто своими глазами видел как Служба безопасности Украины безосновательно задерживала гражданских за якобы госизмену, сепаратизм и терроризм.

«Я еще помню с 2014-го года был свидетелем, как украинские военнослужащие хватали просто посторонних людей. Люди шли на работу, на учебу. Хватали их и незаконно лишали свободы», – рассказал боец.

По его мнению, украинские службы задерживали невинных людей, чтобы позже обменять их на военнослужащих украинской армии и членов нацбатов, которые были взяты в плен в ходе боевых действий в Донбассе.

29 Декабря представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выехали на обмен пленными с Украиной на пункт пропуска «Майорск».

Ранее руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева заявила, что ЛНР выполнила все условия для обмена пленными в формате «всех на всех».

 

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Автор: Алина Бранцевич
#донбасс #украина #лнр #обмен пленными

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