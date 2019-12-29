Путин обязал банки сообщать о блокировке счетов

Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий закон. Согласно документу, платежные операторы сообщать о блокировке счетов. Также банки должны указать причину блокировки.

???? Нужен ли выходной 31 декабря - вопрос, который вызвал немало дискуссий. В ряде регионов объявили последний день в 2019 году нерабочим. Но что если вы уже успели написать заявление на отпуск? Выяснили для вас. pic.twitter.com/kPpiEPSdyJ