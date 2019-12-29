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 Путин обязал банки сообщать о блокировке счетов

Путин обязал банки сообщать о блокировке счетов
Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

 Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык

Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык
Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком

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 Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга

Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга
12:39   29 Декабря 2019
Россия

Путин обязал банки сообщать о блокировке счетов

Путин обязал банки сообщать о блокировке счетов

Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий закон. Согласно документу, платежные операторы сообщать о блокировке счетов. Также банки должны указать причину блокировки.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #экономика #счет #блокировка

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