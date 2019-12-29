Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, общаясь с подписчиками в сети микроблогов Twitter, обработанное в фотошопе фото советского лидера Иосифа Сталина, с руками, сложенными в сердечко.

Таким образом Маск прокомментировал результаты проведенного им опроса на тему, нужно строить в крупных городах подземные безопасные и сейсмоустойчивые тоннели для решения проблем с пробками и загрязнением воздуха.

«Как и ожидалось, 69 процентов хотят автомобильные туннели! „Прекратите ныть, подземные сталинисты“, — говорили они…», - написал Илон Маск под результатом своего опроса, проиллюстрировав запись фотожабой со Сталиным.

Позже Маск удалили фотографию Сталина, оставив на своей странице лишь сам опрос и его результаты.