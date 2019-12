Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, общаясь с подписчиками в сети микроблогов Twitter, обработанное в фотошопе фото советского лидера Иосифа Сталина, с руками, сложенными в сердечко.

Таким образом Маск прокомментировал результаты проведенного им опроса на тему, нужно строить в крупных городах подземные безопасные и сейсмоустойчивые тоннели для решения проблем с пробками и загрязнением воздуха.

Позже Маск удалили фотографию Сталина, оставив на своей странице лишь сам опрос и его результаты.

As expected, 69% want car tunnels! Stop whining, subway Stalinists, the people have spoken … pic.twitter.com/g8GBvjDdvK