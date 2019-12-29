Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава благотворительно фонда назвал подарки в детские дома помощью себе, а не детям

Глава благотворительно фонда назвал подарки в детские дома помощью себе, а не детям

 Путин обязал банки сообщать о блокировке счетов

Путин обязал банки сообщать о блокировке счетов
Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

 Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык

Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык
Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком

Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком

 Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга

Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга
Глава благотворительно фонда назвал подарки в детские дома помощью себе, а не детям

Глава благотворительно фонда назвал подарки в детские дома помощью себе, а не детям

 Путин обязал банки сообщать о блокировке счетов

Путин обязал банки сообщать о блокировке счетов
Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

 Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык

Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык
Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком

Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком

 Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга

Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга
12:49   29 Декабря 2019
Весь мир

Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком

Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, общаясь с подписчиками в сети микроблогов Twitter, обработанное в фотошопе фото советского лидера Иосифа Сталина, с руками, сложенными в сердечко.

Таким образом Маск прокомментировал результаты проведенного им опроса на тему, нужно строить в крупных городах подземные безопасные и сейсмоустойчивые тоннели для решения проблем с пробками и загрязнением воздуха.

«Как и ожидалось, 69 процентов хотят автомобильные туннели! „Прекратите ныть, подземные сталинисты“, — говорили они…», - написал Илон Маск под результатом своего опроса, проиллюстрировав запись фотожабой со Сталиным.

Позже Маск удалили фотографию Сталина, оставив на своей странице лишь сам опрос и его результаты.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#опрос #интернет #фото #твиттер #сталин #фотошоп #илон маск #мем #фотожаба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...