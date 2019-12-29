Глава благотворительно фонда назвал подарки в детские дома помощью себе, а не детям

Председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский считает, что принося подарки в детские дома, люди помогают не сиротам, а себе. А детям подарки от незнакомцев могут даже навредить.

«Если бы мы выстраивали все наши активности так, чтобы это было максимально эффективно и в реальности было бы направлено на помощь этим самым детям, то подарки в детские дома — это было бы последним либо вообще отсутствующим номером в этом списке», — приводит его слова «Царьград».

Он пояснил, что настоящая помощь воспитанникам интерната – это помощь их родителям, которые оказались в сложной ситуации, из-за которой дети попадают в детдома.

«А там одним из первых было бы предотвращение, профилактика отказов, например, или поддержка семей, которые находятся в сложной ситуации. Поэтому, если мы хотим быть людьми, если мы хотим поступать по-человечески, то нужно иногда находить в себе силы поступать правильно, а не поступать так, как легче всего. А подарки в детские дома — это легче всего и это неправильно», – объяснил он.

Алешковский добавил, что по-настоящему помогать сиротам очень сложно, и взрослые не готовы брать на себя такую ответственность, поэтому пытаются «откупиться» подарками.

«А правильно — это сложнее, труднее, дольше и требует ответственности от людей. И это то как раз, как мне кажется, на что люди не очень готовы. И пытаются заменить эту ответственность каким-то таким симулятором вроде подарка в детский дом. Но, по сути, помогают себе. А детям, повторюсь, в лучшем случае не помогают, а в худшем случае очень сильно вредят», — резюмировал он.

Он пояснил, что воспитываясь в интернатах, дети часто получают подарки от незнакомцев просто за то, что они – дети. Становясь взрослыми, дети не знают цену вещам и это очень вредит им в жизни.

Алешковский подчеркнул, что по-настоящему помогать сиротам можно, усыновив ребенка, а также можно помогать организациям, которые ищут кровных родственников детей и устраивают их в семьи.