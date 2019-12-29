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12:35   29 Декабря 2019
Россия

Врач-гастроэнтеролог напомнила россиянам правила питья воды

Врач-гастроэнтеролог напомнила россиянам правила питья воды

Формулу вычисления необходимого количества воды определил Институт питания РАН. Об этом напомнила россиянам врач-гастроэнтеролог австрийского цента здоровья Verna Mayr Анна Борисова. По ее словам, формула — 30 миллилитров воды на килограмм веса, поэтому у каждого человека цифра необходимого количества жидкости рассчитывается индивидуально.

Во-первых, врачи рекомендуют не запивать еду. За полчаса до еды желательно не пить, а через час после приема пищи уже можно. Во-вторых, вода должна быть слегка теплая. В-третьих, пить нужно часто и небольшими порциями — до 200 миллилитров каждые полчаса-час.

«Если в течение дня вы совсем не пили, а потом сразу выпили пол-литра, то организм сможет усвоить лишь 200 миллилитров», — объяснила Анна Борисова.

Врач-гастроэнтеролог напомнила россиянам правила питья воды

Врач-гинеколог Елена Бахтина в комментарии изданию «Слово и Дело» отметила, что при сердечной недостаточности необходимо пить столько воды, сколько хочется, а не переходить на какие-либо общие стандарты. Сердце может не выдержать дополнительной нагрузки.

«Пейте воду, воду с лимоном, травяные чаи, каркаде, ройбуш. Это считается водой», — посоветовала Елена Бахтина.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #вода #гастроэнтеролог

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