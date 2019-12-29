Захарова рассказала, для чего в МИДе создали департамент по информационной безопасности

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала создание нового департамента в ведомстве. Он будет заниматься международной информационной безопасностью. В комментарии «Политике Сегодня» Захарова отметила, что Россия уже долгое время находится в авангарде по этой теме.

«МИД много лет занимается проблематикой международной информационной безопасности. Думаю, мы были в авангарде среди внешнеполитических ведомств других стран по этой теме. Основная идея [департамента] — выработка общепринятых правил проведения в киберсреде, коллективного реагирования на вызовы», — заявила представитель МИДа.

При этом, по словам Захаровой, появление департамента — естественное развитие этого направления, которое ранее велось непрофильными департаментами ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в МИД России создается 42-й департамент. Он будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности (МИБ). Также в числе задач руководство деятельностью международных организаций и форумов в этой сфере, работа в двустороннем формате, корректировка международно-политических аспектов использования интернета.

Работники ведомства должны будут предложить меры по улучшению законодательства, чтобы было проще сотрудничать с другими странами, международными организациями по теме информационной безопасности.

Напомним, что ранее Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпрепреступностью.