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Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

 Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык

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Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком

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 Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга

Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга
12:17   29 Декабря 2019
Весь мир

Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга

Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга

Сотрудники российского посольства в Эстонии сообщили в воскресенье, что из девяти человек, пострадавших в результате аварии с рейсовым автобусом, следовавшим из Санкт-Петербурга в Таллин, четверо – граждане РФ, а пятеро – латыши. Ни у кого из пострадавших, как отмечается, тяжелых травм нет.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что в Эстонии в кювет съехал автобус из Петербурга, в котором находились 67 человек. Причиной ДТП, по предварительной информации, стала техническая неисправность.

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Автор: Александр Люблинский
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