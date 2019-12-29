Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга

Сотрудники российского посольства в Эстонии сообщили в воскресенье, что из девяти человек, пострадавших в результате аварии с рейсовым автобусом, следовавшим из Санкт-Петербурга в Таллин, четверо – граждане РФ, а пятеро – латыши. Ни у кого из пострадавших, как отмечается, тяжелых травм нет.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что в Эстонии в кювет съехал автобус из Петербурга, в котором находились 67 человек. Причиной ДТП, по предварительной информации, стала техническая неисправность.