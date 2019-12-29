Московский фестиваль «Путешествие в Рождество» анонсировал видеофлешмоб
Москвичам и гостям столицы предложили записать видео до минуты с детьми, внуками, младшими братьями или сестрами, и выложить до 7 января включительно с хештегами #ПутешествиевРождество и #НовыйКосмический2020. Такой видеофлешмоб объявил столичный фестиваль «Путешествие в Рождество». Об этом сообщил представитель пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«Приглашаем всех желающих поддержать милый новогодний флешмоб», — говорится в сообщении.
Самые интересные видео обнародуют в социальных сетях «Московских сезонов», а авторам лучших роликов подарят детскую или семейную фотосессию на площадках фестиваля.
В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в парке "Зарядье" проходят бесплатные концерты!#Москва #Бесплатно #Соседи pic.twitter.com/h61IlovsSg— Соседка (@SosedkaSVAO) 26 декабря 2019 г.