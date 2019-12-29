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Путин обязал банки сообщать о блокировке счетов
Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

 Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык

Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык
Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком

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 Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга

Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга
11:59   29 Декабря 2019
Россия

Московский фестиваль «Путешествие в Рождество» анонсировал видеофлешмоб

Московский фестиваль «Путешествие в Рождество» анонсировал видеофлешмоб

Москвичам и гостям столицы предложили записать видео до минуты с детьми, внуками, младшими братьями или сестрами, и выложить до 7 января включительно с хештегами #ПутешествиевРождество и #НовыйКосмический2020. Такой видеофлешмоб объявил столичный фестиваль «Путешествие в Рождество». Об этом сообщил представитель пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Приглашаем всех желающих поддержать милый новогодний флешмоб», — говорится в сообщении​​​.

Самые интересные видео обнародуют в социальных сетях «Московских сезонов», а авторам лучших роликов подарят детскую или семейную фотосессию на площадках фестиваля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #видео #общество #фестиваль #флешмоб

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