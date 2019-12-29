Глава Калужской области рассказал о стремлении Путина самообучаться

Президент РФ Владимир Путин обладает большой жаждой к самообучению. Об этом губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рассказал в интервью для проекта РИА Новости, посвященному 20-летию Путина во главе страны.

«Я не встречал людей, которые бы имели такую жажду к самообучению. Я помню, в первый раз пришел к нему через несколько месяцев после того, как стал губернатором (в 2000 году – ред.). Мы говорили с ним меньше часа, и за это время он четыре страницы текста за мной записал. Ему было интересно все!» — отметил Артамонов.

Проект РИА Новости состоит из интервью с политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знакомы с Путиным на протяжении многих лет.

Ранее журналисты РИА Новости уже беседовали с президентом Молдавии Игорем Додоном, который считает, что без Путина не обходится решение ни одного глобального вопроса в мире.