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Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

 Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык

Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык
Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком

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 Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга

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12:07   29 Декабря 2019
Россия

Глава Калужской области рассказал о стремлении Путина самообучаться

Глава Калужской области рассказал о стремлении Путина самообучаться

Президент РФ Владимир Путин обладает большой жаждой к самообучению. Об этом губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рассказал в интервью для проекта РИА Новости, посвященному 20-летию Путина во главе страны.

«Я не встречал людей, которые бы имели такую жажду к самообучению. Я помню, в первый раз пришел к нему через несколько месяцев после того, как стал губернатором (в 2000 году – ред.). Мы говорили с ним меньше часа, и за это время он четыре страницы текста за мной записал. Ему было интересно все!» — отметил Артамонов.

Проект РИА Новости состоит из интервью с политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знакомы с Путиным на протяжении многих лет. 

Ранее журналисты РИА Новости уже беседовали с президентом Молдавии Игорем Додоном, который считает, что без Путина не обходится решение ни одного глобального вопроса в мире.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #артамонов

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