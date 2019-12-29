Власти Удмуртии запретили продажу снюса детям

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал закон, которой запрещает продажу бестабачных никотиновых смесей несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба руководства республики.

«Согласно закону, подписанному Бречаловым, запрет касается торговли бестабачными никотиновыми смесями — снюсы, пэки, леденцы. В этих веществах — повышенное содержание никотина. При этом смеси ранее не попадали ни под какое регулирование, их оборот не был запрещен», — говорится в сообщении пресс-службы.

Из-за того, что такие смеси не были запрещены, они вызывали ложное чувство легальности и безопасности. Как отметили в пресс-службе, от таких смесей нельзя заметить дым или запах, поэтому родителям было сложно контролировать детей.

«Ряд торговых сетей Ижевска уже отказался от продажи никотинсодержащих продуктов еще до принятия закона. Общественники проводят рейды, контрольные закупки», – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что Республиканский наркологический диспансер уже подготовил информационный листок по проблематике. Власти уже начали адресное информироване родителей через мессенджеры.

Некурительный бездымный табак с никотином (снюс) запретили в России еще в 2016 году. После этого в продаже появились его аналоги – бестабачные пакетики с никотином. Уже сообщалось о многих случаях отравления детей снюсами.

Ранее Дмитрий Медведев поручил ограничить торговлю аналогами снюса. После этого Роспотребнадзор заявил о начале проверок торговых точек с некурительной никотинсодержащей продукцией.