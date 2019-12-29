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11:33   29 Декабря 2019
Россия

Белорусская община Крыма поддержала запуск железнодорожного сообщения с Минском

Белорусская община Крыма поддержала запуск железнодорожного сообщения с Минском

Крымские белорусы уже готовят обращение к белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Об этом сообщил глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец. По его словам, представители организации выступают за прямое авиасообщение регионов, ну а теперь, с движением поездов по мосту через Керченский пролив, естественно, община хочет и запуска прямого железнодорожного сообщения.

«Мы давно и последовательно говорим о том, что должно быть прямое сообщение с Беларусью», — сказал Роман Чегринец.

Крымские белорусы попросят Александра Лукашенко возобновить прямые авиа и железнодорожные рейсы между полуостровом и республикой. Этот шаг необходим в перспективе дальнейших шагов в рамках строительства Союзного государства РФ и Белоруссии.

«Крым ждет первый международный поезд, и я уверен, что это должен быть рейс Минск — Симферополь», — резюмировал Чегринец.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #крым #белоруссия #поезд #лукашенко #керченский пролив

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