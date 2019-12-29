Белорусская община Крыма поддержала запуск железнодорожного сообщения с Минском
Крымские белорусы уже готовят обращение к белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Об этом сообщил глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец. По его словам, представители организации выступают за прямое авиасообщение регионов, ну а теперь, с движением поездов по мосту через Керченский пролив, естественно, община хочет и запуска прямого железнодорожного сообщения.
«Мы давно и последовательно говорим о том, что должно быть прямое сообщение с Беларусью», — сказал Роман Чегринец.
Крымские белорусы попросят Александра Лукашенко возобновить прямые авиа и железнодорожные рейсы между полуостровом и республикой. Этот шаг необходим в перспективе дальнейших шагов в рамках строительства Союзного государства РФ и Белоруссии.
«Крым ждет первый международный поезд, и я уверен, что это должен быть рейс Минск — Симферополь», — резюмировал Чегринец.
Первый поезд под моими арками! К этой встрече готовился 4 года. Прочувствовал момент каждой шпалой. #крымскиймост pic.twitter.com/EhMK8qUWgP— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 25 декабря 2019 г.