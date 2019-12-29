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11:21   29 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выехали на обмен пленными с Украиной на пункт пропуска «Майорск». Руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева надеется, что обмен пленными пройдет в штатном режиме.

«Сегодня, 29 декабря 2019 года, мы отправляемся на пропускной пункт «Майорск» ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории республик», — передает ФАН слова руководителя рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольги Кобцевой.

Она напомнила, что 28 декабря Украина и ЛНР составили окончательные списки удерживаемых лиц на обмен. Представитель ЛНР надеется, что «украинская сторона выполнит свои обязательства».

Накануне Кобцева заявила, что ЛНР выполнила все условия, чтобы провести обмен пленными 29 декабря и выразила надежду, что украинская сторона последует договоренностям «нормандского формата» и проведет обмен в формате «всех на всех».

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Автор: Алина Бранцевич
#донбасс #украина #лнр #обмен пленными #кобцева

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