Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава благотворительно фонда назвал подарки в детские дома помощью себе, а не детям

Глава благотворительно фонда назвал подарки в детские дома помощью себе, а не детям

 Путин обязал банки сообщать о блокировке счетов

Путин обязал банки сообщать о блокировке счетов
Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

 Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык

Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык
Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком

Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком

 Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга

Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга
Глава благотворительно фонда назвал подарки в детские дома помощью себе, а не детям

Глава благотворительно фонда назвал подарки в детские дома помощью себе, а не детям

 Путин обязал банки сообщать о блокировке счетов

Путин обязал банки сообщать о блокировке счетов
Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

Представители ЛНР выехали к пункту обмена пленными с Украиной

 Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык

Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык
Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком

Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком

 Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга

Четыре россиянина пострадали в ДТП с перевернувшимся в Эстонии автобусом из Петербурга
11:41   29 Декабря 2019
Россия

Некотороым людям лучше отказаться от шпрот на новогоднем столе, предупредила диетолог

Некотороым людям лучше отказаться от шпрот на новогоднем столе, предупредила диетолог

Диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности, которую могут представлять для здоровья шпроты – непременный атрибут праздничного новогоднего стола.

Как сообщает в воскресенье издание «Аргументы и Факты», приводя слова Елены Соломатиной, в шпротах содержится соль, которая задерживает в организме жидкость и повышает артериальное давление, в результате чего может произойти отек сосудов сбой обмена веществ.

От одного бутерброда со шпротами за праздничным столом, по словам диетолога, ничего, конечно, не случится, но все же, от употребления данного продукта стоит воздержаться людям, имеющим проблемы с желчным пузырем или желудочно-кишечным трактом, например, язву или холецистит.

«Есть такой продукт нежелательно, особенно в больших количествах», — заявила Соломатина.

Также, по ее словам, ограничить употребление шпрот стоит тем, кто имеет проблемы с лишним весом.

В заключение, диетолог напомнила, что в процессе копчения выделяется бензапирен, который является канцерогеном.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #здоровье #общество #новый год #еда #застолье #диетологи #шпроты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...