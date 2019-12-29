Некотороым людям лучше отказаться от шпрот на новогоднем столе, предупредила диетолог

Диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности, которую могут представлять для здоровья шпроты – непременный атрибут праздничного новогоднего стола.

Как сообщает в воскресенье издание «Аргументы и Факты», приводя слова Елены Соломатиной, в шпротах содержится соль, которая задерживает в организме жидкость и повышает артериальное давление, в результате чего может произойти отек сосудов сбой обмена веществ.

От одного бутерброда со шпротами за праздничным столом, по словам диетолога, ничего, конечно, не случится, но все же, от употребления данного продукта стоит воздержаться людям, имеющим проблемы с желчным пузырем или желудочно-кишечным трактом, например, язву или холецистит.

«Есть такой продукт нежелательно, особенно в больших количествах», — заявила Соломатина.

Также, по ее словам, ограничить употребление шпрот стоит тем, кто имеет проблемы с лишним весом.

В заключение, диетолог напомнила, что в процессе копчения выделяется бензапирен, который является канцерогеном.