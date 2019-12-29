Внуки президента Эстонии ходят в русский детсад, чтобы учить язык

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад, так по ее мнению, ребенок уже в детском возрасте должен выучить хотя бы один иностранный язык.

«Мои внуки вообще ходят в русский детсад. Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством», — сказала она в интервью ERR.

Отвечая на вопрос об обучении своих детей вместе с русскими, на отметила, что не спрашивает своих детей, на каком языке разговаривают их одноклассники.

Кальюлайд подчеркнула, что ребенок уже с детства должен знать «хотя бы еще один, а лучше – два языка».

Президент Эстонии добавила, что очень ценит «языковое богатство», поэтому ее младшие дети знают три языка еще с детского сада.

Она также призналась, что не является сторонницей антироссийской политики в Прибалтике.

«Однажды, придя из школы, сын спросил: «Мама, почему в Эстонии плохо быть русским?». Тогда я осознала, что просто приняла образ мыслей некоторых людей в Эстонии: мол, если ты русский, то это плохо. Мы должны обратить внимание на это», — указала эстонский лидер.

В сентябре этого крупнейшая оппозиционная партия Эстонии предложила перевести все русскоязычные школы и сады на эстонский язык. Парламент Эстонии Рийгикогу не поддержал реформу.

Ранее в Эстонии прошли протесты из-за дискриминации русскоязычных школ. Эстонские правозащитники вышли на улицы с плакатами: «Мы хотим учиться 100% только на русском языке», «Наши дети — наше право», «За наших детей».