Российский президент Владимир Путин подписал закон, предписывающий информировать граждан о положенных им льготах и о том, что россияне имеют право выбрать удобный им способ информирования.

Подписанный главой государства документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Там, в частности, отмечается, что информацию о социальных услугах и льготах и об условиях их предоставления можно будет разными способами: через портал госуслуг, чрез единый колл-центр, или посетив соответствующий орган власти.

Данный законопроект внесла на рассмотрение нижней палаты парламента вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая, где он 12 декабря был принят, а 23 декабря законопроект одобрил Совет Федерации.