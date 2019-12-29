Киев боится, что «Северный поток — 2» заменит украинскую газотранспортную систему

С помощью газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в своем выступлении на телеканале «НАШ».

«Чтобы понимать, что происходит, надо понимать мощности украинской газотранспортной системы — это порядка 145 миллиардов в год, и мощности обводящих газопроводов: две нитки «Северного потока» — 55 миллиардов каждая и «Турецкий поток» — чуть больше 30-ти. То есть эти обводящие газопроводы полностью замещают мощности украинской газотранспортной системы», — объяснил бывший депутат.

Мураев обратил внимание, что из-за санкций США строительство «Северного потока» может приостановиться. Поэтому Россия договорилась с украинской ГТС о транзите 65 миллиардах кубов газа – именно том объеме, который пока не сможет поставляться через «Северный поток — 2».

Политик добавил, что в следующие пять лет Украина понесет значительные потери в сравнении с уходящим годом.

«Когда мы транзитировали порядка 95 миллиардов (кубометров газа — ред.), мы получали три миллиарда долларов валового дохода, из которых на обеспечение ГТС необходимо прокачивать 40 миллиардов кубов — это себестоимость», — отметил политик.

Он пояснил, что на обеспечение ГТС уходило 1,2 миллиарда долларов, Украина зарабатывала только оставшийся 1,8 миллиарда. Со снижением транспортируемого газа до 65 миллиардов кубометров, Украина заработает только 900 миллионов долларов, а при падении до 40 – еще меньше.

Более того, экс-депутат обратил внимание, что транзит газа через российские газопроводы будет дешевле, поэтому Украина не сможет обеспечить конкурентный тариф.

17 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который были заложены расходы на санкции против «Северного потока — 2» и «противодействие России».

21 декабря компания Alleas, подрядчик строительства газопровода «Северный поток - 2», подтвердил приостановку строительства до получения юридических, технических и экологических разъяснений в связи с санкциями США.

Еврокомиссия выступила категорически против санкций США против газопровода.