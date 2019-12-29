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10:18   29 Декабря 2019
Россия

Жириновский предложил ввести в России должность вице-президента

Жириновский предложил ввести в России должность вице-президента

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский считает, что нужно «разгрузить» президента РФ, на плечи которого легло слишком большое бремя обязанностей, и ввести в нашей стране должность вице-президента.

Свое мнение лидер ЛДПР высказал в воскресенье утром в своем Telegram-канале.

«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», - написал Жириновский.

Ранее Владимир Жириновский выступил с предложением сократить срок полномочий главы государства с нынешних шести лет до пяти, а также поддержал предложение президента РФ Владимира Путина, озвученное им в ходе недавней большой пресс-конференции, убрать слово «подряд» из российской Конституции в той ее части, где говорится о возможности занимать высшую руководящую должность.

Жириновский предложил ввести в России должность вице-президента

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Автор: Александр Люблинский
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