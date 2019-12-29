Поклонники и коллеги прощаются с Галиной Волчек в театре «Современник»

В театре «Современник» проходит прощание с его бессменным художественным руководителем Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет.

После гражданской панихиды Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами первого мужа, актера Евгения Евстигнеева, худрука Ленкома Марка Захарова, актера Леонида Броневого.

На минувшей неделе Волчек отметила 86-летие. А 23 декабря ее доставили в больницу с осложнением после воспаления легких.

В Московском театре «Современник» Волчек работала с 1972 года. В театре она сыграла более двух десятков ролей и поставила более 40 спектаклей, на ее счету — более 20 киноролей. Она удостоена званий народной артистки СССР, Героя труда РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».