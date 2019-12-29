Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде поединка Bellator

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал убедительную победу над американцем Куинтоном Джексоном на проходящем в Японии турнире Bellator.

В ходе боя, который прошел в городе Сайтаме, Емельяненко нокаутировал противника в первом же раунде. Об этом в воскресенье утром сообщает агентство ТАСС.

Ранее в Bellator рассказали, что 43-летнему Федору Емельяненко осталось провести два поединка, после которых он собирается завершить картеру бойца ММА.

На данный момент на счету россиянина 45 боев, из которых в 38 он одержал победу, шесть – проиграл, а один поединок был признан несостоявшимся. НА счету 41-летнего Куинтона Джексона 51 поединок, из которых в 38 он победил, а в 13 проиграл.

Перед боем Емельяненко и Джексона в японском Сайтаме во время взвешивания выяснилось, что американец весит на 11 килограммов тяжелее россиянина. Вес Федора Емельяненко составил 109 кг, а Джексона – 120 кг.