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Российские хоккеисты из молодежной сборной отказались жать руку капитану канадской команды

Российские хоккеисты из молодежной сборной отказались жать руку капитану канадской команды

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9:32   29 Декабря 2019
Весь мир

Российские хоккеисты из молодежной сборной отказались жать руку капитану канадской команды

Российские хоккеисты из молодежной сборной отказались жать руку капитану канадской команды

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Зейтон нарушил регламент и проявил неуважение к противнику, не сняв шлем во время исполнения гимна России по окончании матча, который закончился сокрушительным разгромом канадцев.

Несмотря на протесты российских игроков, судьи не отреагировали на то, что капитан канадской команды нарушает регламент встречи. Во время заключительного рукопожатия, игроки все российской сборной отказались пожать Баррету Хэйтону руку.

Встреча молодежных команд РФ и Канады по хоккею в рамках группового этапа Чемпионата мира прошла в чешском городе Острава. Россияне выиграли у канадцев со счетом 6:0, это самое крупное поражение канадской молодежной сборной за всю историю ее существования.

В комментариях, большинство интернет-пользователей согласились с возмущением российских игроков по поводу неуважительного поведения капитана канадской сборной, заявив, что Хэйтона нужно лишить капитанской повязки.

Позже капитан канадской сборной извинился перед соперниками-россиянами и болельщиками за то, что время исполнения гимна России не снял шлем

«Приношу извинения за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после сегодняшней игры. Прошу прощения у сборной России и ее болельщиков», - заявил Хэйтон, слова которого приводит Федерация хоккея Канады.

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Автор: Александр Люблинский
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