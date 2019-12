Российские хоккеисты из молодежной сборной отказались жать руку капитану канадской команды

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Зейтон нарушил регламент и проявил неуважение к противнику, не сняв шлем во время исполнения гимна России по окончании матча, который закончился сокрушительным разгромом канадцев.

Несмотря на протесты российских игроков, судьи не отреагировали на то, что капитан канадской команды нарушает регламент встречи. Во время заключительного рукопожатия, игроки все российской сборной отказались пожать Баррету Хэйтону руку.

Встреча молодежных команд РФ и Канады по хоккею в рамках группового этапа Чемпионата мира прошла в чешском городе Острава. Россияне выиграли у канадцев со счетом 6:0, это самое крупное поражение канадской молодежной сборной за всю историю ее существования.

В комментариях, большинство интернет-пользователей согласились с возмущением российских игроков по поводу неуважительного поведения капитана канадской сборной, заявив, что Хэйтона нужно лишить капитанской повязки.

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it ???? pic.twitter.com/thv5tCj82F